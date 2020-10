Immigrati nella parrocchia di Vicofaro, Lega: "Non dovevano alloggiare in strutture della diocesi?"

"Apprendiamo con stupore- affermano Elisa Montemagni e Luciana Bartolini, Consiglieri regionali della Lega -che l'Asl Toscana Centro abbia predisposto un apposito bando per cercare ostelli o foresterie che possano ospitare, tra gli altri, gli immigrati che erano finora alloggiati presso la parrocchia pistoiese di Vicofaro."

"L'accordo prevede la durata massima di un anno- proseguono i Consiglieri- e presuppone che tali strutture abbiano caratteristiche delle camere in termini di comfort alberghiero e servizi aggiuntivi all'utenza...." "Per quanto riguarda almeno quelli accuditi finora da Don Biancalani -precisano le esponenti leghiste- ci sembra di ricordare che essi dovevano essere, in realtà, redistribuiti presso strutture della Diocesi pistoiese; quindi, sinceramente, non capiamo questa estemporanea iniziativa dell'Azienda sanitaria."

"Due alberghi a Montecatini Terme-sottolineano le rappresentanti della Lega-stanno attualmente dando ricovero ad immigrati in quarantena, ma nel caso in questione si specifica che gli alloggi non siano destinati a soggetti in isolamento fiduciario." "Insomma-concludono Elisa Montemagni e Luciana Bartolini-desiderando fare piena chiarezza sul bando dell'Asl, informandoci pure sui costi dell'intera operazione, predisporremo un'interrogazione da sottoporre al nuovo Assessore alla Sanità."

Fonte: Ufficio stampa