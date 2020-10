'Io resto a casa!', anche il Ferraris-Brunelleschi nel contest empolese

Gli studenti del Laboratorio Teatrale, Team Accoglienza e delle classi 1Ech, 2Ech e 2Ginf dell'A.S. 2019/2020 dell’I.I.S. “Ferraris – Brunelleschi” di Empoli (FI) hanno partecipato al contest non competitivo "Io resto a casa!" organizzato dal Comune di Empoli durante il lockdown della scorsa primavera.

Il Comune ha provveduto a caricare sul proprio sito in un'apposita sezione gli elaborati che sono pervenuti al contest; i lavori inviati dall’Istituto sono disponibili QUI.

Dal sito del Comune si legge:

"Erano i primi giorni di aprile, e da un mese la scuola era chiusa, si era in pieno lockdown per l'emergenza sanitaria e molti bambine e bambini, ma anche studenti più grandi, hanno risposto a quella ‘chiamata’ per un contest non competitivo. Tutte le loro emozioni, idee, espressioni artistiche sono ora raccolte qui, in questa sezione del sito web del Comune di Empoli, a disposizione di tutti. Una raccolta che rappresenta un pezzo di storia e che oggi risulta purtroppo ancora molto attuale per la risalita dei numeri nella triste e quotidiana contabilità legata al Covid-19.

Fonte: IIS Ferraris Brunelleschi - Ufficio stampa