Nuova filiale Chianti Banca a Sesto Fiorentino

Nell’ottica di una trasformazione delle filiali in luoghi sempre più accoglienti per favorire la relazione e la consulenza con la clientela, ChiantiBanca alza il sipario - da lunedì 26 ottobre - sulla nuova sede di Sesto Fiorentino, in viale Machiavelli 27, dove confluiranno i clienti della filiale di viale Gramsci. Trecentocinquanta metri quadrati, due aree self (interna e esterna), in appoggio alla cassa tradizionale, dove completare in autonomia tutte le operazioni di cassa a costo zero grazie a tecnologie di ultima generazione, sala riunioni, uffici tecnicamente definiti «dual» - saletta d’incontro col cliente e scrivanie nel retro -, punti di incontro «sartoriali» pensati e creati su misura a seconda delle esigenze della clientela: la nuova filiale di Sesto Fiorentino conferma l’attenzione che ChiantiBanca pone sul territorio fiorentino, sempre più polo di fondamentale importanza nei suoi piani strategici.

“Il territorio rappresenta la nostra forza - le parole del direttore generale Mirco Romoli - e vogliamo continuare a servirlo con la massima attenzione. L’accoglienza e le caratteristiche della nuova sede, oltre che la filosofia propria del credito cooperativo che da sempre è motore del nostro lavoro, renderanno ancor più forte il legame con soci e clienti: vogliamo continuare a rappresentare un punto di riferimento per la cittadinanza, che quotidianamente ci rinnova la fiducia”.

Fonte: Chianti Banca