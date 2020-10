'Ognissanti suona il Jazz' a Carmignano e Poggio a Caiano

Il 29 ottobre e l’8 novembre torna la rassegna "Ognissanti suona il Jazz" che giunge alla sua terza edizione e resiste nonostante il Covid-19. Ad organizzare i due concerti, i Comuni di Poggio a Caiano e Carmignano in collaborazione con l'associazione culturale "Il Circolo delle Quinte". Fil rouge della manifestazione, che si snoderà tra il Cinema Teatro Ambra e la Villa Medicea La Ferdinanda di Artimino, la musica jazz con gli arrangiamenti dei più grandi artisti del passato.

Si parte dal cinema Ambra di Poggio a Caiano nella serata del 29 ottobre (ore 21) insiema all’Achille Succi Ensemble e al loro Parker Entangled, vero e proprio tributo ai cento anni dalla nascita di Charlie Parker. Achille Succi (sax alto, clarinetto basso) – insieme a Fulvio Sigurtà (tromba), Marco Frattini (batteria), Stefano Senni (contrabbasso) e Giulio Stermieri (Organo Hammond) - proporrà alcuni brani dal suo ultimo disco "Gargano Urbano" riletti in versione quintetto, oltre a riletture del grande sassofonista di Kansas city.

Sabato 8 Novembre - alle 15,30 con replica alle 18,30 – si esibirà nel salone dell’Orso della Villa Medicea di Artimino, Duccio Bertini & Ognissanti Jazz Ensemble (special guest: Pietro Tonolo). The music of Dave Brubeck, questo il titolo del concerto che celebra il pioniere dei ritmi dispari nel jazz, alfiere della "Third Stream" (la fusione di jazz e classica), leader di uno dei gruppi più popolari a livello planetario e pianista singolare e riconoscibile.

Per celebrare l’artista, il repertorio del concerto verrà dedicato interamente alla sua musica, arrangiata in veste orchestrale per mano di Duccio Bertini, con un ensemble dalla sonorità al confine tra classica e jazz. Il concerto sarà arricchito dalla presenza di Pietro Tonolo al sax tenore e soprano in qualità di ospite del progetto.

“Non potevamo e non volevamo interrompere un sogno che difficilmente sarebbe stato ripreso e tra notevoli difficoltà e limitazioni abbiamo portato a compimento un programma dedicato a grandi musicisti realizzato dai migliori musicisti della nostra regione di attrazione straniera per dare spazio a musicisti che rappresenta l’eccellenza del jazz italiano” dichiara Gianni Rosati del Circolo delle Quinte.

“Come Comune teniamo davvero tanto a far sì che iniziative di questo genere permangano nonostante la situazione sanitaria e per farlo poniamo tutta l’attenzione necessaria al rispetto delle norme in vigore. Per questo motivo gli ingressi saranno su prenotazione e a numero chiuso - dichiara l’assessore alla cultura del comune di Poggio a Caiano, Giacomo Mari - Un ringraziamento particolare va agli organizzatori della rassegna per aver realizzato una programma eccellente , un piccolo gioiello in grado di animare la vita artistica e culturale della nostra città”.

"Questo è uno degli eventi culturali di cui vado più fiera, sia per la qualità musicale da sempre eccelsa e garantita anche in tempo di Covid-19, sia per il suggello che mette sulla collaborazione istituzionale con Poggio a Caiano - AGGIUNGE l'assessore alla Cultura del Comune di Carmignano - Ringrazio di cuore gli organizzatori perché dimostrano ogni anno professionalità e appassionata tenacia.