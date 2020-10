La Pubblica Assistenza di Fucecchio sta cercando con estrema urgenza infermieri da inserire nel proprio organico.

Per poter ricevere informazioni o candidarsi è sufficiente chiamare lasede di via Ugo Foscolo (il numero è 0571 22222 opzione 3 dalle 9:00 alle 12 :00) e chiedere del Sig. Enzo. Oppure si può mandare il proprio curriculum Vitae per mail a info@pafucecchio.it.