Ristoratori Toscani a Empoli, Sabatino coordinatore. L'assessore Ponzo Pellegrini: "Accogliamo le istanze"

L’associazione Ristoratori Toscana, composta da imprenditori che gestiscono ristoranti, bar e altre attività del settore turismo, ha incontrato ieri l’amministrazione comunale di Empoli, nella persona dell’assessore alle attività produttive Antonio Ponzo Pellegrini, per presentarsi alla città e evidenziare alcune loro richieste in questa difficile fase per tutta la comunità.

«Ben venga nel panorama delle associazioni di categoria un nuovo interlocutore che raccoglie le istanze di una categoria così presente nella nostra città. Accogliamo le istanze e tutte le idee in un momento molto delicato per tutto il mondo del commercio» - ha detto l’assessore Ponzo Pellegrini.

Queste le richieste dei Ristoratori Toscana nella riunione in Comune:

1. proroga tavolini all'aperto fino al 2021 con possibilità di installare generatori di calore per riscaldare l'ambiente;

2. chiusura al massimo mezz'ora dopo le 24 per consentire ai clienti di uscire dal locale, con ultimo scontrino emesso entro mezzanotte;

3. Rinnovo agevolazioni Covid fino a tutto il 2021, in particolare: sconto Tari almeno al 50% per tutto il 2020 e prevedere riduzioni anche per il 2021, riduzione Imu, suolo pubblico e imposta della pubblicità anche per il 2021;

4. considerare congiunti le persone che si frequentano abitualmente (familiari, fidanzati, colleghi, anche se non conviventi).

«Ringraziamo l'assessore per aver ascoltato le nostre proposte per tutelare la categoria, colpita duramente dalla crisi. Bene l'impegno preso dall'amministrazione di riconoscere Ristoratori Toscana sul territorio dell'Empolese Valdelsa al fine di portare avanti una proficua collaborazione con l'obiettivo, condiviso, di far sopravvivere e, quando sarà finalmente il momento, rilanciare insieme a tutti i soggetti coinvolti il commercio sul territorio. Ci auguriamo che il Comune si faccia promotore delle nostre istanze anche nei confronti del nuovo assessore regionale Leonardo Marras», ha commentato, al termine dell'incontro, Antonio Sabatino, coordinatore di Ristoratori Toscana per la zona dell'Empolese Valdelsa, titolare di bar a Empoli.

