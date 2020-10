Stop alle attivià culturali in presenza per biblioteca e musei a Empoli. Il programma va online

Preso atto dell'aggravarsi dell'emergenza Covid-19 nel Paese, l'amministrazione comunale ritiene opportuno limitare il più possibile le occasioni di contatto diretto tra i cittadini, salvo quelle legate ad attività essenziali ed improrogabili.

Pertanto, le attività culturali organizzate dalla biblioteca comunale "Renato Fucini" e dai musei cittadini - per bambini, adulti, cittadini over 65 - sono sospese a partire dal prossimo lunedì 26 ottobre.

Le iniziative saranno tuttavia trasferite, ove possibile, sui canali telematici, in attesa che si possa tornare con maggior serenità ad effettuare attività alla presenza di pubblico.

Resteranno regolarmente aperti tutti i servizi di prestito, lettura e consultazione della biblioteca comunale "Renato Fucini" e i musei cittadini (Museo della Collegiata di Sant'Andrea, Museo del Vetro e Museo Paleontologico).

Già per la prossima settimana saranno tre gli appuntamenti sulla pagina Facebook @fuciniempoli

LUNEDÌ 26, alle 10

Pillole digitali - La posta elettronica da pc e da smartphone

L'incontro è

MARTEDÌ 27, alle 17

L'Ora del Racconto. Tessere trame sulla tela del web.

Non perdetevi l'appuntamento con l'Ora del Racconto: al termine la bibliotecaria Antonella svelerà "gli ingredienti" del laboratorio di Halloween!

Storie e racconti per bambini dai 3 agli 8 anni

GIOVEDÌ 29, alle 17

HALLOWEEN LAB!

Spaventarsi non è mai stato così divertente. Partecipate al nostro laboratorio e preparatevi a festeggiare un Halloween insolito... ma non per questo meno coinvolgente!

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa