VII Edizione Premio Palazzo Spinelli per il Restauro

Venerdì 23 Ottobre

nello Spazio MAD (Murate Art District) di Piazza delle Murate a Firenze, si è svolta

la Cerimonia di conferimento della VI e VII edizione del Premio Palazzo Spinelli per il Restauro (Edizioni 2019 e 2020)

Dedicato alla memoria del Cav. Franco Sottani, Presidente Onorario

dell’Istituto per l’Arte e il Restauro di Firenze “Palazzo Spinelli”

Istituito nel 2014, il Premio Palazzo Spinelli per il Restauro ha l'obiettivo di offrire un riconoscimento per l'impegno di quanti, nel corso della propria vita, abbiano operato ed operino ancora nei settori delle attività di restauro e conservazione, della gestione e valorizzazione dei beni culturali e della formazione, della ricerca e sviluppo delle nuove tecnologie e del trasferimento di competenze e conoscenze specialistiche nell'ambito della tutela e della valorizzazione del nostro patrimonio universale, sia a livello nazionale che internazionale, siano essi enti, istituzioni, aziende, associazioni, restauratori, docenti, esperti.

«Con questo riconoscimento -sottolinea Emanuele Amodei, presidente dell'Istituto Palazzo Spinelli-, si vuole rappresentare lo stretto legame che unisce la tradizione del restauro fiorentino con la manualità del restauratore, portando alla conoscenza del pubblico i segreti che si celano dentro l'impianto formale di un'attività di restauro: un mondo di tradizioni, culture, ideologie, tecnologie, passioni trasposte all'interno della molteplicità simbolica che caratterizza l'opera oggetto dell'intervento».

Il riconoscimento consiste nella tradizionale chiave d'oro, opera degli allievi dell'istituto dalla fase di disegno fino alla sua realizzazione artigianale, la cui impugnatura a forma di giglio rappresenta il simbolo storico di Firenze, sede dell'Istituto Spinelli.

N.B. A causa delle restrizioni imposte per contrastare la diffusione del Corona Virus, la VI edizione del Premio (2019) non ha potuto avere luogo. La cerimonia di questa mattina ha dunque previsto la consegna congiunta ai premiati della VI e della VII edizione (2020).

Premiati edizione 2019:

Eugenio Giani; ArteEdilia srl; Paola Mazzanti; Diego Faa.

Premiati edizione 2020:

Assocastelli Associazione; Maria Costagliola; beniculturalionline.it Associazione Onlus; Rotary Club Firenze Lorenzo Il Magnifico.

A comporre il Comitato Scientifico del Premio sono personalità che si sono distinte nei campi della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e che, da sempre, hanno contribuito a trasferire a generazioni di studenti le competenze e le capacità proprie di questo importante settore: Francesco Amodei, fondatore dell'Istituto per l'Arte e il Restauro Palazzo Spinelli; Claudio Paolini (presidente del Comitato), storico dell'Arte, funzionario dell'Ex Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici ed Etnoantropologici per le provincie di Firenze, Pistoia e Prato; Andrea Camilli, Direttore del Cantiere delle Navi Antiche di Pisa e del Centro di Restauro del Legno Bagnato della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana; Carlo Francini, Direttore ufficio UNESCO del Comune di Firenze; Eleonora Pecchioli, storica dell'Arte e presidente dell'Associazione “Per Boboli”; Lorenza Raspanti, direttrice dell’Istituto per l’Arte e il Restauro.

Tra i premiati delle scorse edizioni:

S.E.Jonghyun, ambasciatore della Corea del Sud; Mirela Kumbaro Furxhi, ministro dei Beni Culturali dell'Albania; Claudio Minciotti, responsabile del Cantiere Restauro per l'Associazione Culturale Borgo Sant'Antonio Porta Pesa di Perugia; Francisco Zorzete e Ana Maria Di Tolvo della Companhia do Restauro di San Paolo, Pier Luigi Sacco, Padre Bernardo Benedetto, San Miniato al Monte e molte altre personalità che si sono distinte nel campo.

Ad aprire la cerimonia è stata la presentazione dei lavori finali del Workshop del Master in Management dei Beni Culturali e del Master in Conservazione e Restauro dei Beni storico-artistici.

Nel corso dell'evento il Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico ha consegnato all'Istituto una donazione di 1.500 euro per il restauro del complesso scultoreo di Piazza Demidoff (gravemente danneggiato nel 2018 da un atto vandalico perpetrato da ignoti) che Palazzo Spinelli ha voluto adottare in via permanente con lo scopo di garantirne la tutela e la conservazione.

Info: www.palazzospinelli.com/award

