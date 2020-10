Cementificio Testi, i sindaci incontrano i lavoratori

Il Sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella, con i Sindaci di Greve in Chianti Paolo Sottani, di San Casciano Roberto Ciappi, di Impruneta Alessio Calamandrei e di Bagno a Ripoli Francesco Casini, ha incontrato presso il presidio di Testi (Greve) i lavoratori del Cementificio.

"Dobbiamo assolutamente unirci tra tutte le Istituzioni per chiedere alla proprietà un impegno vero e concreto sulla ripartenza di questo stabilimento. Con l'emergenza sanitaria non è facile capire le cause vere del blocco dell'impianto ma ci fidiamo dei lavoratori che ci hanno spiegato che la produzione è stata fermata. Non possiamo tollerare che dopo la cassa integrazione arrivi il licenziamento dei lavoratori e neanche possiamo permetterci che questo sito diventi un ecomostro, abbandonato, con tutte le conseguenze in termini di bonifica e costi ambientali".

Massimo impegno, perciò, da parte della Città Metropolitana di Firenze: "Cercheremo la proprietà e chiederemo rassicurazioni concrete e verificabili, fornendo tutta la nostra disponibilità e quella delle istituzioni e del mondo produttivo della nostra regione perché la filiera del cemento possa essere valorizzata e il sito rilanciato. Occupazione e ambiente sono per noi due riferimenti e valori imprescindibili".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa