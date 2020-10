Ciclismo, Team Colpack Ballan sul podio al Città di Empoli

Nuovo podio per i ragazzi del Team Colpack Ballan che oggi a Empoli hanno sfiorato il successo con Michele Gazzoli (132 km, 3h:20', 40 di media). Il bresciano ha mancato di pochissimo il 3° centro stagionale, ma ha confermato di essere in forte crescita e di aver definitivamente ritrovato la brillantezza a lungo inseguita in questo 2020.

"Una soddisfazione importante e rabbia per l'occasione sfumata - racconta lo stesso velocista subito dopo la volata - anche perché lo sprint è stato semplice. Nel finale infatti sono arrivato in un gruppetto che era composto da soli scalatori".

Un dettaglio che è stato ulteriormente approfondito da Gazzoli: "Ciò significa che ho avuto le gambe di rimanere con i più forti, ma purtroppo abbiamo sprecato un'occasione importante perchè il primo arrivato, Alex Tolio reduce delle fuga di giornata, è giunto con pochissimi secondi di vantaggio".

In conclusione: "Un risultato che arriva al termine di un corsa difficile con salite da 1,5 e 2 km, nella parte iniziale, e poi una da 5 nel finale. Questi piazzamenti mi aiuteranno ad affrontare al meglio l'inverno e mi lasciano maggior consapevolezza nei miei mezzi. In questo 2020 credo di aver subito molto il fatto di non aver corso per il lockdown. Sono partito bene, a inizio anno, ma poi la ripresa mi è costata molta fatica. Il mio fisico ha bisogno di molto lavoro per essere al top".

Gianluca Valoti, aggiunge altri dettagli e spiega i prossimi impegni: "La fuga iniziale ha preso un po' troppo vantaggio e le squadre non hanno subito trovato l'intesa per andare a chiudere. Da segnalare il 6° posto di Davide Baldaccini.

Prossimi impegni: "Il 1° novembre faremo la cronosquadre di Treviglio valida per il Campionato Italiano. I selezionati sono Tommaso Rigatti, Antonio Tiberi, Gidas Umbri e Michele Gazzoli". Lunghezza della crono 45 km.

Fonte: Team Colpack Ballan