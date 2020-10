Collodi, 130 anni dalla scomparsa del babbo di Pinocchio: conferenza online

In occasione del 130 anni dalla scomparsa di Carlo Collodi, la Fondazione Nazionale Carlo Collodi invita a seguire la conferenza on line dal titolo: "Carlo Collodi a 130 anni dalla morte" che potrà essere seguita in diretta streaming il 26 ottobre 2020, dalle ore 15.00, sul canale youtube Pinocchio - Fondazione Nazionale Carlo Collodi oppure attraverso l'omonimo profilo Facebook

www.youtube.com/channel/UCrHscppn29Wqkl8BoOvB5IA/featured

Carlo Collodi nostro contemporaneo è il titolo dell'intervento della professoressa Daniela Marcheschi, presidente dell’edizione nazionale delle opere di Carlo Lorenzini e consigliere FNCC (fondazione nazionale Carlo Collodi) che sarà seguito dal contributo del dott. Roberto Randaccio: "La camicia di Nesso: la vocazione al giornalismo di Carlo Collodi".

A chiudere l'incontro virtuale sarà il presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Pier Francesco Bernacchi, che parlerà dei Programmi e progetti della Fondazione Nazionale Carlo Collodi.

L'incontro terminerà alle ore 18.00. L’incontro sarà registrato e resterà on line sul profilo You Tube Pinocchio – Fondazione Nazionale Carlo Collodi.

Fonte: Fondazione Nazionale C.Collodi - Ufficio stampa