Concerti della liuteria toscana, da Vivaldi a Beethoven con il Quartetto d'Archi dell'Orchestra da Camera Fiorentina

Vissuto a Firenze a cavallo tra ‘800 e ‘900, Serafino Casini è considerato tra i maggiori liutai italiani del periodo. Leggenda narra che per i suoi strumenti impiegasse legni secolari provenienti da una chiesa demolita del XVI secolo.

E sarà proprio un suo violino, datato 1932, a risuonare lunedì 26 ottobre al Museo di Orsanmichele (ore 21) nell’ambito dei concerti della liuteria toscana tra ‘700 e ‘900.

Sul palco il Quartetto d’Archi dell’Orchestra da Camera Fiorentina composto da Beatrice Bianchi e Alessandro Bernardi ai violini, Camilla Insom alla viola, Marilena Cutruzzulà al violoncello e impreziosito dalla voce del soprano Caterina Bevacqua.

Il programma, intriso di Barocco e Classicismo, spazia tra arie d’opera e da concerto: da “Sposa son disprezzata” di Antonio Vivaldi (da ”Bajazet”) a “Lascia ch'io pianga” di Georg Friedrich Händel (da “Rinaldo”), da “Vado, ma dove?” di Wolfgang Amadeus Mozart – aria notissima che ritroviamo nella rivisitazione mozartiana de “Il burbero di buon cuore” – a “Ah, perfido” di Ludwig van Beethoven, uno dei rari contributi del compositore tedesco alla vocalità.

Inizio concerto ore 21, biglietto 10 euro. Prevendite in corso nei punti www.boxofficetoscana.it/punti-vendita e online e su www.ticketone.it.

Il Festival dei concerti della liuteria toscana tra ‘700 e ‘900 è un progetto dell’Orchestra da Camera Fiorentina sostenuto da Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze. Il festival è realizzato grazie anche al contributo in “art bonus” di Intesa Sanpaolo. In collaborazione con Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze, Centro Studi Luigi Dalla Piccola. Si ringraziano per l’ospitalità Comune di Firenze, Musei del Bargello, Auditorium di Santo Stefano al Ponte. Direzione artistica a cura di Giuseppe Lanzetta.

Programma

Lunedì 26 ottobre 2020 - ore 21 - ingresso 10 euro

Museo di Orsanmichele - via dell’Arte della Lana – Firenze

G. F. Händel Lascia ch'io pianga da “Rinaldo”

W.A. Mozart Vado, ma dove? Aria da “Concerto K. 583”

A. Vivaldi Sposa son disprezzata, da “Bajazet”

L.v. Beethoven Ah, perfido aria da concerto

QUARTETTO DELL’ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Con la partecipazione del soprano Caterina Bevacqua

Violini: BEATRICE BIANCHI e ALESSANDRO BERNARDI

Viola: CAMILLA INSOM

Violoncello: MARILENA CUTRUZZULÀ

Soprano: CATERINA BEVACQUA

Musiche di G. F. Händel, W.A. Mozart, A. Vivaldi, L.v. Beethoven

Info concerti

Cell. 339 1632869 - www.orchestrafiorentina.it - info@orcafi.it

Direzione artistica Giuseppe Lanzetta, Progetto Orchestra da Camera Fiorentina. In collaborazione con Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo Fondazione CR Firenze. Si ringraziano per l'ospitalità Associazione OMA - Osservatorio dei Mestieri d'Arte. Città Metropolitana Firenze, Comune di Firenze, Regione Toscana.

Fonte: Ufficio stampa