Coronavirus, 5 multe per assenza di mascherina a Pieve a Nievole

Il sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti lo aveva annunciato anche sui social: l’amministrazione comunale avrebbe intensificato i controlli sul rispetto delle norme anticontagio e così, nella giornata di venerdì, sono arrivate le prime cinque sanzioni a carico di tre avventori di un bar del paese e a due dipendenti dello stesso.

A motivare il provvedimento l’assenza di mascherina, la sua posizione irregolare, l’aver somministrato bevande al banco dopo le 18. Per queste violazioni sono previste sanzioni da 400 euro, che diventano 280€ se pagate entro 5 giorni. Tutto deve essere comunicato al Prefetto che può predisporre la chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni.

“E’ sempre spiacevole arrivare ad elevare sanzioni, come ha fatto la nostra polizia municipale, rispettando la legge e interpretando le esigenze della comunità di evitare il più possibile le occasioni di contagio – conferma il sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti -. In questo momento complicato della nostra vita anche sociale, dobbiamo essere tutti più responsabili e noi come amministrazione comunale dobbiamo adoperarci con tutte le misure possibili per seguire le normative e assicurarci che lo facciano tutti. Tutti devono seguire le regole, continuare a fare la propria vita, compreso frequentare i locali pubblici, però seguendo le normative vigenti, indossare la mascherina e adottare le misure necessarie a contenere il contagio. Per questo chiedo la massima collaborazione a tutti i cittadini e tutti i gestori dei locali pubblici, per fare la nostra parte nel contenimento di questa terribile malattia”.

Fonte: Comune di Pieve a Nievole