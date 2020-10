Coronavirus, Stella (Fi): "Toscana equipari congiunti a frequentatori abituali"

Laddove i provvedimenti prevedono una deroga al distanziamento sociale per i congiunti, il Presidente della Regione Toscana emani un'ordinanza che equipari i congiunti ai frequentatori abituali. Lo chiede capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, in una mozione che verrà discussa in aula.

L'ordinanza deve prevedere che "in tutti gli ambiti delle attività economiche, produttive e sociali, ove sia espressamente prevista la deroga al distanziamento sociale solo per i conviventi, detta deroga - chiede Stella - è estesa anche ai congiunti, o a tutte le persone con le quali si intrattengono relazioni sociali abituali ovvero frequenza di contatti e rapporti di rafforzata continuità (frequentatori/commensali abituali), afferendo tale circostanza all’esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati".

Anche "nei mezzi di trasporto privati, muniti di mascherina o adeguata protezione delle vie aeree, possono viaggiare - chiede sempre Stella nella mozione - nel numero massimo previsto dalla carta di circolazione, conviventi, congiunti o frequentatori/commensali abituali, afferendo tale circostanza all’esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati".

Fonte: Ufficio stampa