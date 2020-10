Emma Villas in trasferta contro Cuneo, Truocchio: "Ci siamo allenati bene"

La Emma Villas Aubay Siena domani pomeriggio sarà di scena in Piemonte, in trasferta contro Cuneo, una delle favorite per la vittoria finale del campionato di Serie A2. Il match prenderà il via alle ore 18 al PalaUbiBanca di Cuneo.

Wagner e compagni hanno perso per 3-2 la prima partita del loro campionato, disputata in trasferta contro Bergamo. Siena, come sappiamo, ha invece dovuto rimandare il suo esordio casalingo contro Cantù a causa della positività al Covid-19 di un tesserato del team brianzolo.

Contro Bergamo Cuneo ha attaccato con il 45% e ha ottenuto un positivo 57% di positività in ricezione, 8 poi i muri punto dei piemontesi che hanno avuto in Tiozzo, con 18 punti, il loro miglior realizzatore mentre Wagner si è fermato a 13 con il 35% in attacco. In doppia cifra anche Preti (11) e Codarin (10).

“E’ stato un dispiacere non poter giocare, tra l’altro in casa, la prima partita del nostro campionato – commenta lo schiacciatore della Emma Villas Aubay Siena, Marco Rocco Panciocco – ma adesso andiamo a Cuneo e abbiamo l’opportunità di testarci e di vedere a che punto siamo. Non vediamo l’ora di scendere in campo”.

“Ci siamo allenati bene per questo impegno – afferma il centrale del team senese, Andrea Truocchio. – Cuneo è una delle squadre più forti del campionato, lo sappiamo. Noi cercheremo di dare il massimo in questa sfida, speriamo che vada bene. Siena è ideale per migliorare dal punto di vista tecnico, sono qui per crescere e per fare buone cose”.

Arbitreranno il match Rachela Pristerà e Davide Prati.

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming sui canali Legavolley.

Fonte: Emma Villas Aubay Siena - Ufficio stampa