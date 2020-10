Intitolato a Primo Levi il nuovo giardino di via Raffaello a Bagnolo

È stato inaugurato questa mattina sabato 24 ottobre il nuovo giardino di via Raffaello a Bagnolo, un intervento del valore di 20 mila euro, realizzato dalla ditta Anteprima Tessuti grazie alla convenzione stipulata con il Comune di Montemurlo. Uno spazio che si pone in connessione tra la zona industriale e quella residenziale e che rappresenta un importante servizio per le famiglie e i bambini della zona che d'ora in avanti avranno un luogo di gioco e di aggregazione, che mancava nel quartiere. « Vogliamo avere un territorio sempre più curato e vivibile da parte di tutti i cittadini -sottolinea l'assessore alle aree verdi Alberto Vignoli- L'attenzione del Comune è massima verso la cura del verde, solo poche settimane fa abbiamo inaugurato il restyling del giardino di via Bolsena a Montemurlo Centro, ora apriamo questo giardino a Bagnolo e chiuderemo il 2020 con l'avvio dei lavori sul giardino di via Palarciano a Oste». Il giardino di via Raffaello a Bagnolo nasce dall'esigenza dell'aazienda Anteprima Tessuti di risolvere un problema logistico. L'azienda tessile un paio di anni fa, infatti, aveva presentato all'amministrazione comunale la richiesta di poter acquisire il terreno per realizzare una nuova uscita carrabile in corrispondenza del parcheggio pubblico su via Bramante. In cambio della cessione dell'area pubblica, necessaria alla realizzazione della nuova strada, l'azienda si era impegnata ad attrezzare il giardino pubblico con giochi per bambini e arredi. « Il giardino che apriamo oggi dimostra quanto sia importante la presenza delle aziende sul nostro territorio, perché da un problema è nata un'opportunità per tutta la comunità: questa bella area giochi.- sottolinea il sindaco Simone Calamai, che ricorda l'attenzione dell'azienda Anteprima verso il valore delle persone e della comunità- Lo scorso anno, per festeggiare i 20 anni di attività Anteprima ha portato in crociera tutti i suoi dipendenti. Un'azienda che non è solo un'eccellenza in campo produttivo, ma anche quando si parla di valori. Con questo giardino i soci di Anteprima, Enrico Piazza, Riccardo Biagioni, Matteo e Moreno Meoni, hanno dimostrato impegno e attenzione per le esigenze della comunità. Montemurlo, attraverso l'attività di cittadini, associazioni e imprese, sa dimostrare in ogni occasione coesione e impegno nell'interesse della comunità».

L' area giochi è attrezzata con un pavimento antiurto in gomma colata ed è dotata di uno scivolo, un'altalena e due giochi a molla. L'azienda Anteprima, infine, ha realizzato un nuovo impianto di irrigazione per mantenere le piante e le siepi, mentre per garantire l'accesso al giardino anche in orario serale ha installato due lampioni che illuminano l'area giochi. Nell'occasione l'amministrazione comunale ha anche proceduto all'intitolazione del giardino a Primo Levi, scrittore che attraverso le sue opere ha fatto conoscere l'orrore e l'inferno della deportazione e dei campi di concentramento. Un' intitolazione che rende omaggio anche al nonno di uno dei soci di Anteprima Tessuti, il montemurlese Erasmo Meoni, deportato a seguito degli scioperi del marzo 1944 e morto nel campo di concentramento di Gusen in Austria. « Ci ha fatto piacere donare questo giardino alla comunità- dicono Enrico Piazza e Matteo Meoni - Siamo attenti a Montemurlo e alle sue esigenze: solo ultimamente abbiamo sponsorizzato Lorenzo Dalla Porta, campione del mondo di Moto 3, abbiamo sostenuto la mostra su Umberto Brunelleschi organizzata dal Comune. Questo giardino vuol essere un segno di attenzione verso le generazioni future. È bello che vicino a un luogo di lavoro ci sia uno spazio i bambini. Infine, ci fa piacere l'intitolazione a Primo Levi perché la memoria è una cosa importante che va affermata e ribadita ogni giorno».



Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa