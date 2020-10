Laboratori didattici on line: il Museo Leonardiano entra nelle scuole

Se gli alunni non possono andare al Museo, il Museo va dagli alunni. In questo anno scolastico così particolare, la struttura culturale più importante della città di Vinci ha rimodulato la propria offerta educativa in linea con le norme di sicurezza dettate dall’emergenza Covid-19. Le novità dell’anno scolastico 2020/2021 prevedono, infatti, l’attivazione di laboratori in modalità on line, per portare il museo virtualmente in classe. Una nuova modalità per raggiungere le scuole interessate al percorso culturale leonardiano.

In sostanza, mediante una piattaforma on line gratuita, in attesa che i gruppi scolastici possano tornare a svolgere in assoluta sicurezza le attività direttamente al castello, in Palazzina Uzielli o alla Casa natale ad Anchiano, sarà possibile seguire una vera e propria lezione in diretta dal museo e poi sperimentare quanto appreso, proprio come ci ha insegnato Leonardo. Il tutto, naturalmente, sotto la guida di esperti educatori museali.

Inoltre, per gli istituti del territorio che lo consentono e che lo richiedono, il museo potrà arrivare concretamente a scuola, con la presenza fisica dell'esperto in classe. A beneficiare di quest’ultima possibilità saranno le scuole dei Comuni dell’area dell'Empolese-Valdelsa e dei Comuni di Lamporecchio, Larciano e Pontedera.

“L'attività didattica del sistema museale di Vinci non si ferma- afferma il vicesindaco di Vinci con delega alla Cultura, Sara Iallorenzi - Considerate le restrizioni previste dalle normative e dai protocolli di sicurezza anti Covid-19, ci siamo messi subito a lavoro per rimodulare i progetti con nuove formule. Vista l'impossibilità di poter ospitare i ragazzi all'interno dei nostri spazi culturali, ci siamo adoperati per raggiungere noi, con una novità online, tutte le scuole che ne faranno richiesta, interessate al percorso culturale leonardiano. Inoltre, per gli istituti del territorio è prevista anche la possibilità di avere un operatore museale in presenza. Con questo nuovo sistema siamo in grado di portare, in qualche modo, il museo nelle scuole”.

Naturalmente, per quando sarà possibile tornare a fare attività negli spazi museali di Vinci, rimane disponibile la tradizionale modalità dei laboratori al Museo. La brochure con tutte le proposte è scaricabile sul nostro sito del Museo Leonardiano o del Comune di Vinci.

Le attività on line prenotabili dal 15 novembre sono le seguenti:

Con un battito d’ali

per le prime classi della scuola primaria

Come l’acqua, così l’aria

per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado

Leonardo pittore

per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado

Queste sono invece prenotabili a partire da gennaio 2021:

Leonardo e l’anatomia

per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado

Rappresentare il corpo umano

per la scuola secondaria di secondo grado

I Codici di Leonardo

per la scuola secondaria di secondo grado

LE PROPOSTE DIDATTICHE

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa