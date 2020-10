I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti questa notte, poco prima delle 2, nel viale Leonardo da Vinci, nei pressi del ponte Lama, dove un mezzo pesante, per cause da accertare, si era ribaltato. Non si registrano feriti.

Il mezzo è stato successivamente riposizionato mediante l'utilizzo di due autogrù, una delle quali provenienti dal comando di Firenze. Sul posto Polizia municipale e Polizia di stato.

L'intervento si è concluso questa mattina alle 6:30.