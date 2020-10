Nuovo verde urbano, Pd e Insieme Cambiamo Sesto-Per Sesto: "Contenti di aver svegliato l'Amministrazione"

Illustrato ieri nella Commissione consiliare competente il progetto con cui il Comune di Sesto Fiorentino parteciperà al bando ‘Toscana Carbon Neutral’ indetto dalla Regione.

“Siamo molto soddisfatti che grazie alla mozione presentata insieme al gruppo di Insieme Cambiamo Sesto-Per Sesto Bene Comune anche Sesto Fiorentino parteciperà al bando ‘Toscana Carbon Neutral’. Avevamo chiesto un coinvolgimento sui progetti da fare e non una mera presentazione come ci è stata fatta. Per l’ennesima volta in questi anni è stata persa un’occasione per costruire un percorso di condivisione e di confronto autentico con tutte le forze politiche”, afferma il capogruppo Pd Lorenzo Zambini.

“Rivendichiamo con orgoglio il fatto che se a Sesto Fiorentino avremo altri investimenti volti a migliorare il verde urbano e le piste ciclabili è grazie a una nostra mozione e a un bando regionale”, continua Serena Terzani, consigliera di ICS-PSBC. “Un bando che, come è risultato evidente nella Commissione di ieri, la maggioranza nemmeno conosceva. Tanto che l’assessore Bicchi si è trovata a dover smentire i consiglieri comunali di Sinistra Italiana e Per Sesto”.

“In Consiglio comunale i consiglieri di maggioranza hanno voluto modificare a tutti i costi la nostra mozione chiedendo di collocare gli interventi di piantumazione nell’area del Parco della Piana, una zona inammissibile dal bando regionale e che avrebbe quindi reso inutile la partecipazione al bando stesso”, prosegue il consigliere Pd Marco Calzolari.

“Capisco che siamo a fine mandato e l’Amministrazione debba giustificare in qualche modo il fatto che della promessa valorizzazione del Parco della Piana si sia visto poco e nulla, ma non è con questa propaganda continua che si fa il bene della città”, conclude Maurizio Quercioli, capogruppo di Insieme Cambiamo Sesto-Per Sesto Bene Comune.

Fonte: Partito Democratico Sesto Fiorentino e Insieme Cambiamo Sesto - Per Sesto Bene Comune