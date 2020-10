Operazione 'rastrelliere pulite', secondo appuntamento nel Quartiere 5

Martedì 27 ottobre è in programma il secondo appuntamento dell’operazione “rastrelliere pulite” al Quartiere 5.

Si tratta degli interventi di pulizia e piccola manutenzione delle rastrelliere cittadine interesseranno i dispositivi nel Quartiere 5. Le operazioni, organizzate dall’assessorato alla Mobilità in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente e il coinvolgimento operativo di Polizia Municipale, personale di Avr e di Alia.

Saranno interessate le rastrelliere di via Novoli altezza numero civico 71/r e 85/p e angolo via Tagliaferri, piazza dell’Elba, via Caduti di Cefalonia 86, via Sgambati 32, via del Canale angolo via San Biagio a Petriolo, via Lombardia angolo via della Sala, via Lazio fronte supermercato Coop.

Si ricorda di spostare le biciclette: gli avvisi saranno collocati sul posto in anticipo e si raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica. Si ricorda che in caso di rimozione di un mezzo funzionante, il proprietario può recarsi per il recupero alla depositeria di via Allende dove gli viene contestato un verbale da 43 euro. A novembre le operazioni interesseranno il Quartiere 4.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa