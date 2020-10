Pescia Antiqua, prosegue da oltre 10 anni l'appuntamento con il collezionismo

Da oltre dieci anni, a Pescia, la quarta domenica di tutti i mesi, l'appuntamento più importante è con Pescia Antiqua , la grande mostra mercato dedicata all'antiquariato, artigianato, collezionismo e vintage. Oltre cento bancarelle riempiono tutto il centro storico, da sotto il palazzo Municipale in piazza Mazzini fino alla grande fontana di piazza Matteotti: mobili e soprammobili, oggettistica di ogni tipo e genere, quadri e stampe, numismatica ed orologi, dischi, cd e videocassette, modernariato, attrezzi agricoli, carta antica e molto altro ancora vengono messi in bella mostra per la gioia dei collezionisti, sempre alla ricerca del pezzo unico per arricchire la propria collezione, e dei curiosi interessati ad una idea originale per un regalo particolare. Intorno alle bancarelle si improvvisano discussioni ricordando gli oggetti esposti ed appartenuti ai tempi passati o visti utilizzare dal nonno, raccontando storie di vita vissuta in altre epoche che sembrano ormai lontane.

In questi anni Pescia Antiqua si è molto sviluppata , affermandosi nel settore dell'antiquariato come uno degli appuntamenti più importanti e qualificati a livello regionale ed oltre. Il salto di qualità alla manifestazione richiesto dal Sindaco Oreste Giurlani e dall'Asessore Annalena Gliori ha trovato piena rispondenza negli organizzatori, riscuotendo il successo del pubblico e degli stessi operatori che, sempre in numero crescente, chiedono di parteciparvi. Ricco e differenziato anche il cartellone delle iniziative collaterali che in questi anni ha impreziosito Pescia Antiqua richiamando sempre tanto pubblico proveniente anche da fuori Toscana.

I palazzi ed i monumenti cittadini con i loro tesori artistici ed architettonici, i negozi aperti, i bar, le gelaterie, le pasticcerie e le paninerie con i tavoli all'esterno dove è piacevole gustare un caffè o un dolce,rendono la visita alla città di Pescia ancora più interessante.

La disposizione della manifestazione prevede in piazza Mazzini le bancarelle dell'antiquariato selezionato, in borgo della Vittoria i prodotti tipici dolciari, mentre al vintage sono dedicate via Andreotti e, recentemente, anche piazza Matteotti. Ultimamente, per contrastare il diffondersi del covid 19, sono state distanziate le bancarelle ed applicato uno scrupoloso protocollo per il comportamento di espositori e pubblico che garantisce la visita a Pescia Antiqua in tutta sicurezza.

La produzione della manifestazione è affidata all'Associazione Culturale Pinocchio 3000 che ne cura ogni particolare con la massima attenzione e professionalità.

L'apertura al pubblico è dalle ore 9 alle ore 18, naturalmente ad ingresso libero.

Alla pagina facebook TOSCANA QUANDO potete seguire tutte le novità inerenti PESCIA ANTIQUA.

Fonte: Pinocchio 3000