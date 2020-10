Rapina e tentata estorsione, un arresto a Pistoia

Nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 ottobre, i carabinieri del Comando Stazione di Pistoia, insieme a quelli della radiomobile, nello svolgimento dei mirati servizi di controllo alla “movida” pistoiese e al rispetto delle normative anticovid, hanno arrestato un ventenne di origine marocchina per rapina e tentata estorsione.

Nel corso della serata infatti erano arrivate numerose chiamate al 112 che segnalavano la presenza di un giovane che si aggirava per le vie del centro città creando disturbo e minacciando i passanti.

Grazie alla descrizione fornita dai cittadini, i militari si sono messi subito alla ricerca del soggetto concentrando le pattuglie in quel momento in servizio sull’area del centro città. Dopo pochi minuti, i carabinieri hanno notato in Corso Gramsci due persone discutere animatamente, e una di queste, corrispondeva alla descrizione fornita.

Nell’avvicinarsi i militari hanno sentito ciò che il giovane stava dicendo al suo coetaneo, che ha poi strattonato, insultato e minacciato di morte. Resosi conto dell’arrivo della pattuglia, il ventenne ha provato ad allontanarsi rapidamente ma è stato subito fermato e trovato in possesso di un paio di occhiali da vista, di proprietà del giovane che poco prima era stato minacciato.

I carabinieri hanno ricostruito così quanto accaduto: il giovane marocchino aveva poco prima rapinato degli occhiali un suo coetaneo e successivamente, sotto la minaccia di sferrargli una coltellata, ha preteso la consegna di denaro da parte della vittima per la loro restituzione.

Al termine degli accertamenti il ragazzo è stato dichiarato in arresto e consegnato al carcere di Pistoia