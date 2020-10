Riciclao, due giorni di sostenibilità e solidarietà a Bagno a Ripoli

Nonostante tutto, la solidarietà non si ferma. Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre 2020 nel Comune di Bagno a Ripoli torna “Riciclao”, la grande raccolta porta a porta di abiti usati e oggettistica organizzata dall’associazione Toscandina il cui ricavato andrà a sostenere le missioni dell’operazione “Mato Grosso” in America Latina. In tutte le attività previste sarà garantito il pieno rispetto delle normative anti-Covid.

“Mato Grosso” è un movimento giovanile formato da ragazzi tra i 17 e i 25 anni che durante la settimana si incontrano per fare lavori di ogni tipo nell’obiettivo di finanziare le oltre 100 missioni in Perù, Ecuador, Brasile e Bolivia.

Attraverso questa raccolta, che si svolgerà in sicurezza nel rispetto del distanziamento sociale e sempre utilizzando i dispositivi di protezione individuale, l’associazione unirà i valori della solidarietà con quelli della sostenibilità ambientale: riuso e recupero di oggetti, abiti e accessori sono infatti i princìpi su cui si fonda l’economia circolare. Come ogni anno, sarà l’occasione per coinvolgere ragazzi del paese e persone che già collaborano al progetto, donando qualcosa che non usano più.

L'iniziativa si svolgerà nel fine settimana in varie frazioni del Comune di Bagno a Ripoli, con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa