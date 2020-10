Scuolomnibus, al via il progetto a Pisa: soddisfazione di FdI

Fratelli d’Italia Pisa esprime tutta la propria soddisfazione per l’avvio, in questi giorni, del progetto “scuolomnibus”, fortemente voluto dal proprio Assessore, Sandra Munno e dall’amministrazione Conti. Sebbene, il progetto sia in fase iniziale, i primi risultati sono stati del tutto positivi e rappresentano la base per proseguire sulla strada dell’abbattimento totale delle barriere architettoniche: “FDI – dice la coordinatrice di Pisa, Rachele Compare – da sempre è in prima linea per l’abbattimento delle barriere e per il raggiungimento dell’equità dei diritti delle persone diversamente abili: la lodevole iniziativa dell’assessore Sandra Munno e della Giunta Pisana va in questa direzione segno questo di una buona amministrazione”.

Fonte: Fratelli d'Italia - An Pisa