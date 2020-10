Si finge parente con gli anziani e cerca di vendere orologi: denunciato a Sansepolcro

Cercava di ottenere la fiducia degli anziani, facendogli credere anche di essere un lontano parente con cui si sarebbero potuti mantenere i contatti tramite lo scambio dei numeri di telefono. Poi tentava di vendere orologi dal valore quasi nullo, richiedendo ingenti somme di denaro.

Per questo un 43enne è stato denunciato a Sansepolcro nell'ambito dei servizi organizzati per rintracciare l'autore delle tentate truffe. L'uomo è stato individuato da una pattuglia dell'ufficio anticrimine del Commissariato di Sansepolcro, mentre viaggiava a bordo della sua auto da Sansepolcro a San Giustino Umbro, dove avrebbe avvicinato una persona anziana per la probabile ennesima truffa.

Gli agenti, insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno seguito fino a bloccarlo in flagranza di reato. Una successiva perquisizione ha portato alla luce 11 orologi di nessun pregio ma pronti per essere ceduti. Oltre alla denuncia il 43enne, di origine campana, è stato segnalato per l'emissione di provvedimenti di foglio di via con divieto di ritorno nei comuni di San Sepolcro e San Giustino Umbro.