Sospese le lezioni in presenza alle superiori San Giovanni Bosco di Colle, sindaco Donati: "Decisione inevitabile"

Sospensione della didattica in presenza fino al 31 ottobre, salvo ulteriori proroghe, per tutti gli indirizzi e le classi dell’Istituto statale d’istruzione superiore San Giovanni Bosco e avvio delle lezioni tramite la didattica a distanza. E’ quanto disposto con ordinanza dal Sindaco Alessandro Donati, in seguito alla segnalazione da parte del dirigente scolastico Marco Parri, che ha evidenziato una situazione di criticità all’interno dell’istituto a causa dell’emergenza sanitaria da virus Covid-19.

In particolare, ad oggi, ci sono 13 classi in quarantena, 50 docenti in quarantena su 125, 2 assistenti amministrativi in quarantena, 7 collaboratori scolastici su 15 in quarantena.

“Si tratta – spiega il sindaco Alessandro Donati – di una decisione inevitabile a salvaguardia della salute di studenti, docenti e collaboratori scolastici da una parte; dall’altra, è l’unico modo, in questa fase, per poter consentire ai ragazzi di poter proseguire le lezioni e l’attività formativa in sicurezza. La situazione, sul nostro comune così come in tutto il Paese è particolarmente complessa e faccio, ancora una volta, un appello a tutti i cittadini perché mantengano comportamenti responsabili. E’ in gioco la salute di tutti”.

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa