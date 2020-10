Giovane vita spezzata, muore 15enne dell'Empolese Valdelsa

Una tragedia ha colpito l'Empolese Valdelsa nelle scorse ore, a darne notizia La Nazione. Una ragazzina di 15 anni dopo un litigio con sua madre si è lanciata nel vuoto dal terzo piano di casa. L'arrivo immediato dei soccorsi non ha impedito il peggio e la giovane vita della 15enne si è spenta nel pomeriggio di ieri, 23 ottobre.

Stando alla ricostruzione si sarebbe trattato di un classico battibecco madre-figlia, molto probabilmente per ragioni scolastiche.

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it)