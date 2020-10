Dopo gli interventi di messa in sicurezza, in via di San Domenico torna il limite di velocità a 50 chilometri orari. Grazie ai lavori effettuati sugli attraversamenti pedonali (maggiore visibilità e rimodulazione delle isole salvagente), alla riorganizzazione della sosta lato abitazioni e alla collocazione di due postazioni autovelox, la sicurezza della strada è migliorata e questo consente la revisione del limite di velocità a 30 chilometri orari. Istituito in una fase precedente ai lavori, adesso è ritenuto non più necessario per garantire la sicurezza. Da lunedì il limite di velocità tornerà quindi a 50 chilometri orari.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa