Cacciatore ferito al volto da proiettile, elisoccorso a Volterra

Un cacciatore sarebbe stato colpito dal volto da dei pallini di un proiettile sparato da un fucile. Il fatto è avvenuto attorno alle 14 di oggi, domenica 25 ottobre, nei pressi di Volterra, in provincia di Pisa. Gli interventi dei sanitari sono ancora in corso. Sul posto oltre a un'automedica e a un'ambulanza anche l'elisoccorso attivato per un più rapido trasferimento in ospedale a Cisanello. Non sono note le generalità del ferito. L'uomo è in condizioni stabili di salute.