Lega, Marco Landi nuovo commissario regionale dopo Gabbriellini

"A seguito delle dimissioni di Gabriele Gabbriellini da Segretario provinciale della Lega Pisa - afferma Daniele Belotti, Commissario regionale - il Consigliere regionale Marco Landi è stato nominato Commissario per Pisa e provincia. Ringraziamo Gabriele per quanto fatto finora e siamo certi che il nuovo referente del nostro partito nel pisano saprà gestire al meglio la Lega pisana in attesa del Congresso locale."

"Il nostro primario obiettivo, anche a livello toscano è quello di radicarci sempre più capillarmente su tutto il territorio, aprendo pure nuove sedi per favorire un dialogo sempre più diretto con i cittadini."

"Sono onorato del nuovo incarico e ringrazio la Lega nella figura dell'On. Belotti - dichiara Marco Landi - per la fiducia e assicuro il massimo impegno. Colgo altresì l'occasione per rendere merito a chi mi ha preceduto e responsabilmente mi adopererò a traghettare il partito verso il congresso locale che si terrà nei prossimi mesi".

Fonte: Lega Toscana