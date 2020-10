Maxi fungo porcino da quasi 4 kg trovato sul Montalbano, la scoperta di un cerretese

Un fungo porcino da 3 kg e 980 grammi, quasi 4 kg in pratica, trovato in una fungaia sul Montalbano. La scoperta è stata fatta da Damiano Gorini, operaio di Cerreto Guidi e volontario della Misericordia di Empoli nel pomeriggio di oggi. La notizia con la foto allegata ha fatto il giro delle chat perché nonostante sia una stagione ottima per i funghi, la scoperta ha dell'incredibile.

"Abbiamo fatto una uscita io e mio padre come spesso capita in questi giorni perché fortunatamente stanno nascendo veramente tanti funghi da circa una settimana. Dentro una fungaia molto nascosta dove nessuno era passato ho trovato questo portento della natura, ho già trovato funghi grossi anche in settimana di circa 1,2 kg, ma mai in vita mia una cosa del genere".

Damiano riesce a frequentare i boschi che custodiscono questi funghi anche durante la settimana, in quanto lavora in uno scatolificio e ha i pomeriggi liberi. "Siamo una famiglia di fungaioli da generazioni e quello che c’è di bello è che amiamo il bosco, fortunatamente anche i miei figli hanno la stessa passione e stanno diventando ottimi cercatori", racconta Damiano.

La passione però non passa avanti alla sicurezza, specialmente con le restrizioni dovute al Dpcm. "Non so se andrò in bosco se ci saranno maggiori restrizioni, sono un volontario della Misericordia di Empoli e nonostante la grande passione per i funghi, in questo periodo dovremmo concentrarsi sul servizio alla popolazione".

Anche le grandi cene sono al momento vietate, e allora cosa farà con questo fungo gigante?: "Ho fatto tanti sacchetti sottovuoto e li ho congelati, I miei figli ne sono ghiotti, passeremo serate a tavola, almeno non usciremo ma di qualcosa godremo".