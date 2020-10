Palaia, 59 positivi. Una scuola e altre due classi in quarantena

In tutto sono 59 le persone positive sul territorio comunale di Palaia. Lo afferma un aggiornamento del Comune di Palaia. I soggetti, in isolamento domiciliare, sono o asintomatici o con sintomi lievi. Per una persona è stato necessario il ricovero in ospedale.

Oltre a tutte le classi della scuola elementare di Palaia, sono state quarantenate due classi della scuola elementare di Forcoli. I soggetti interessati sono stati informati. Oltre a quelle relative alle scuole, le quarantene in corso sul territorio sono 110.