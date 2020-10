L'U.S Città di Pontedera comunica che, in seguito dell'ultimo giro di tamponi effettuato stanotte, è emersa una nuova positività. I ragazzi positivi al Covid-19 sono stati messi in quarantena. Tutto il resto del gruppo squadra, già in bolla e risultato negativo, pranzerà oggi a Pontedera per poi partire alla volta di Alessandria e disputare regolarmente la partita alle ore 20.30.

Fonte: Us Pontedera