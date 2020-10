Possiede 4 armi sovietiche irregolari e 17 giocattolo senza tappo rosso: arrestato

Aveva 4 pistole di origine sovietica non regolari e altre 17, stavolta giocattolo, prive di tappo rosso. È stato arrestato dai carabinieri di Livorno Porto un 40enne di zona. L'operazione è stata avviata giovedì 22 ottobre. In corso le verifiche tecniche sulle armi non ricomprese nel catalogo nazionale delle armi.

Nella serata precedente, un carabinieri del Norm, libero dal servizio, mentre si trovava al centro commerciale Levante, ha sorpreso un livornese subito dopo aver asportato diversi utensili e attrezzi occultandoli all’interno di un borsone, per un ammontare complessivo di circa 300 euro.

Immediatamente bloccato, l’uomo è stato arrestato per furto aggravato. Dopo l’udienza di connvalida, al quarantasettenne è stato applicato l’obbligo di firma e rimesso in libertà, mentre la refurtiva è stata riconsegnata all’avente diritto.