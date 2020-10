Per la Casa di Riposo Villa Serena di Montaione cerchiamo infermieri, personale OSS e OSA per reparti non COVID.

Chiunque fosse disponibile può contattare i sindaci dell'Unione dei Comuni su messenger o per mail sindaco@comune.montaione.fi.it

Sono attualmente 18 i positivi tra infermieri e Oss tra i dipendenti della Rsa di Montaione.