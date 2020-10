AgrieTour: l’agriturismo non si ferma: questo il titolo della giornata di lavoro di Arezzo Fiere e Congressi

AgrieTour: l’agriturismo non si ferma. E’ questo il titolo della giornata di lavoro che Arezzo Fiere e Congressi, organizzatore del Salone nazionale dell’agriturismo e dell’agricoltura multifunzionale, ha organizzato per il 19 novembre, on line. Il Salone avrebbe segnato quest’anno l’edizione numero 19 ad Arezzo Fiere e Congressi. Causa Covid-19 la fiera è saltata, come tante altre, tuttavia non del tutto. Punto di riferimento del settore, il più importante a livello nazionale nell’offerta di incontri rivolti esclusivamente al mercato professionale, AgrieTour quest’anno riparte da un confronto che metterà insieme i principali attori della filiera che fino al 2019 aveva continuato a segnare punti di crescita superando di gran lunga quota un miliardo di euro di fatturato. «Come fiera di riferimento del settore ce lo siamo sentiti come un dovere quello di organizzare un evento per continuare a confrontarci e magari capire anche come approcciarsi in futuro agli operatori in un anno in cui la pandemia ci ha costretti a rivedere tutta la quotidianità – commenta l’Amministratore Unico di Arezzo Fiere, Sandra Bianchi – ecco quindi che, anche raccogliendo gli stimoli dei nostri storici partner, il 19 novembre saremo comunque presenti in maniera virtuale con dei seminari e un momento di discussione al quale parteciperanno i protagonisti di questa filiera che da sempre hanno contribuito al successo di AgrieTour e dell’agriturismo italiano con l’intento di lanciare un messaggio di continuità, di speranza per una speriamo ripartenza più forti di prima».

AgrieTour: l’agriturismo non si ferma. Tra bisogni emergenti e resilienza. Un programma che prenderà il via dal mattino (in diretta streaming sulla pagina Facebook di AgrieTour) e che vedrà vari momenti. Il primo in particolare sarà una tavola rotonda con alcuni interventi istituzionali, da parte delle categorie del settore e dei principali partner di AgrieTour con i racconti degli operatori (offerta e domanda) per capire come hanno reagito a quest’anno particolare e come pensano di organizzarsi per il futuro (è stato invitato, tra gli altri, anche il Ministro dell’Agricoltura, Teresa Bellanova).

Nel pomeriggio è previsto un seminario tecnico, sulla scia dello storico format di AgrieTour, a cura di Agrigiochiamo, con il coinvolgimento di altre significative esperienze e dal titolo “Agriturismo e fattoria didattica 2030, i nuovi bisogni e le sfide della sostenibilità”, riguarderà il tema dei nuovi bisogni cui gli agriturismi e le fattorie didattiche si troveranno a dover far fronte in epoca post Covid-19 rispetto alle mutate esigenze del mondo della scuola e di quello della famiglia a partire proprio dal ruolo fondamentale che il settore può rivestire nella transizione ecologica dell'Agenda 2030.

Su www.agrietour.it le indicazioni per partecipare e il programma dettagliato della giornata.

Fonte: Ufficio stampa