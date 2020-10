Cascina, la Lega: "Maggioranza subito spaccata sul nome del presidente del consiglio. Inizio confortante"

"Subito un inizio in salita - affermano i Consiglieri del Gruppo Lega nel Consiglio comunale di Cascina - per la maggioranza che si spacca nettamente e clamorosamente sul nome del candidato alla Presidenza del Consiglio. La Lega ha, invece, votato compattamente per il Consigliere Guainai, ricordando, tra l'altro, come il Presidente funga da garante e per tale motivo debba essere il più possibile condiviso, come avvenne con Elena Meini, che venne eletta all'unanimità. Il Centrosinistra cascinese si presenta, dunque, subito diviso al debutto, considerati i 12 voti per Cristina Bibolotti ed i 13 per il citato Mirko Guainai; tutto ciò testimonia una chiara e deleteria arroganza politica. Veramente un brutto "spettacolo" quello offerto da una maggioranza che, fin dalle prime battute in Aula, appare piuttosto sconclusionata.Da parte nostra auguriamo buon lavoro a quest'ultimo, eletto grazie ai nove voti determinanti del Centrodestra ed un in bocca al lupo anche alla nostra Chiara Cini, Consigliera eletta Vice-presidente, con ben 15 voti, addirittura due in più del Presidente."

Fonte: Gruppo Lega