Consiglio comunale Montespertoli in videoconferenza, si parla di bilancio e della piscina comunale

La Presidente Giulia Pippucci ha convocato per il giorno giovedì 29 ottobre 2020, alle ore 21.15, il Consiglio Comunale.

La seduta si svolgerà in videoconferenza e potrà essere visibile alla cittadinanza sul canale YouTube del Comune di Montespertoli.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Sindaco;

3. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Progetto Montespertoli sullo stato di avanzamento dei lavori di recupero funzionale e di adeguamento degli impianti della piscina comunale;

4. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Progetto Montespertoli sull’impiego del contributo Consiag a sostegno delle attività commerciali;

5. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Progetto Montespertoli sulla presenza di una colombaia di piccioni sul tetto del Museo della Vite e del Vino e del relativo guano;

6. Odg presentato dai consiglieri Giovannetti, Francalanci, Canuti, Ghizzani, Brandi, Maionchi, Nistri del Gruppo consiliare Vivo Montespertoli su “Solidarieta’ e vicinanza al popolo bielorusso”;

7. Odg presentato dai consiglieri Giovannetti, Francalanci, Canuti, Ghizzani, Farina, Brandi, Maionchi, Nistri del Gruppo consiliare Vivo Montespertoli su “Sostegno all’approvazione della proposta di legge: “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere all’orientamento sessuale e all’identità di genere”;

8. Programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020 - 2021 - secondo aggiornamento;

9. Variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'art 175 del d.lgs 267/2000

10. Ratifica deliberazione di giunta comunale n. 206 del 08 ottobre 2020 ad oggetto: “variazione al bilancio di previsione per il finanziamento di spese non prorogabili come richiesto dal responsabile del servizio servizi alla persona e dall'ufficio lavori pubblici - variazione di urgenza ai sensi dell'art 175 c.4 del d. lgs 267/2000"

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa