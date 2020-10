Coronavirus e sanità toscana, da destra: "Pronti a dire la nostra"

"Abbiamo ascoltato con la massima attenzione le parole del Presidente Eugenio Giani su un argomento complesso quanto rilevante come quello della sanità toscana nell'era del Coronavirus-affermano Elisa Montemagni, Francesco Torselli e Marco Stella, rispettivamente Capigruppo di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia-e nei prossimi giorni enunceremo le nostre idee sul tema."

"Ci auguriamo-proseguono gli esponenti del Centrodestra-che, oltre ad informarci sulle iniziative in atto e su quelle future, chi amministra la Regione sia altresì propenso anche a recepire le nostre proposte sulla rilevante tematica; già per il Consiglio in programma mercoledì, abbiamo chiesto, quindi, un'apposita comunicazione in Aula sul tema da parte del Presidente Giani, presentando contemporaneamente le nostre iniziative in merito."

"Ribadiamo, dunque-precisano e concludono Montemagni, Torselli e Stella-considerato anche il momento particolarmente difficile attraversato da tanti nostri corregionali, la nostra apertura, pure su questa stringente problematica, ad un dialogo costruttivo con la maggioranza, a patto che, dall'altra parte, non ci sia, invece, la palese volontà di muoversi in modo unilaterale, senza tenere conto del parere altrui."

Fonte: Ufficio Stampa