Covid19, Eike Schmidt: "I musei meno affollati di strada o supermarket"

Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, a margine della presentazione dell'esposizione dedicata al ritorno a Firenze del 'Ritratto di Leone X tra i cardinali Giulio de' Medici e Luigi de' Rossi' di Raffaello in merito alle nuove misure introdotte dal Dpcm del 23 ottobre ha commentato: "E' una cosa naturale e giusta che la gente sia meno in giro, e anche meno nei musei, tuttavia la presenza di persone che vengono nei musei è giusta: qui c'è molto meno affollamento che non in strada e nei supermercati".

"Registriamo un calo dei visitatori-prosegue-, con una flessione già durante il mese di settembre", ha spiegato Schmidt, evidenziando che "nel fine settimana adesso abbiamo molti meno visitatori rispetto a poche settimane fa: reggiamo comunque circa 2.000 visitatori sparsi per tutta la giornata in spazi enormi, le compresenze sono davvero estremamente basse. Da martedì a venerdì i musei sono quasi deserti. Questa è anche un'occasione di studio, di vedere in tutta tranquillità le opere d'arte in una situazione in cui la gente è in estrema distanza con altre persone, quindi è tutto diverso da cinema o teatri".