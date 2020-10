Pistoia, giovanissimi imprenditori pronti a contendersi il Trofeo Eye

I progetti degli studenti del Fedi-Fermi affrontano il giudizio di un team di esperti.

I vincitori potranno farli diventare start up di successo: dall’intelligenza artificiale applicata ai vivai alle criptovalute con fonti rinnovabili

Il contest martedì 27 ottobre nella sede di Confindustria Pistoia

Il lockdown e la didattica a distanza non hanno scoraggiato la voglia di alcuni giovanissimi di diventare imprenditori di se stessi. Nei mesi di chiusura forzata delle aule e anche in queste settimane dall’inizio di un anno scolastico particolare, i cento studenti di scuola superiore di Pistoia coinvolti nel Programma Eye - Educazione all’Etica e all’imprenditorialità promosso dall’Associazione Toscana Ricerca e Studio ARTES, hanno continuato a lavorare per realizzare il loro sogno: avviare la loro idea imprenditoriale.

Seppur a distanza e sfruttando le tecnologie, gli studenti di età compresa tra i 16 e i 18 anni dell’Istituto Tecnologico Statale “Silvano Fedi-Enrico Fermi”, hanno seguito i workshop con imprenditori e professionisti per imparare i fondamenti dell’imprenditoria e poi creare un loro elevator pitch. Ora sono arrivati alla tappa più importante: presentare le proprie idee a un team di professionisti. La proposta giudicata più meritevole, concreta e realizzabile, sarà premiata con un trofeo e i migliori studenti potranno approfondirla attraverso un follow up insieme a una rete di imprenditori, professionisti, formatori e istituzioni. Questo li potrà portare fino alla creazione concreta di startup e di nuove imprese giovanili.

I team degli studenti selezionati tra tutte le idee proposte, esporranno i loro elevator pitch alla giuria di esperti nella sede di Confindustria Toscana Nord di Pistoia la mattina di martedì 27 ottobre, nel rispetto delle normative anticontagio nell’ambito del progetto PCTO (percorsi per le competenze trasversali e orientamento), come previsto dall’ultimo DPCM.

Queste le idee arrivate alla fase finale:

“JOBUP” piattaforma digitale dove domanda e offerta di lavoro si incontrano in modo veloce e smart, di Alexandra Rose Barbagallo, Lorenzo Civinini, Stefano Fasil Kifle, Gabriele Esposito, Carlo Lucchesi, Andrea Tamburriello;

“TIDYLIFE”, agenda con intelligenza artificiale che ordina gli impegni attraverso un sistema di priorità per adattarsi alle esigenze dell’utente, di Luis Marinaj, Gabriele Palaj e Niccolò Pratesi;

“CRYPTOECONOMY”, mining di criptovalute con l'impiego di fonti rinnovabili di Kevin Frashni, Giulio Gropasi, Ibrahim Haida, Francesco Maria, Reda Souidi, Leonardo Tosi

“SMART METHOD”, prodotti intelligenti per ottimizzare i consumi di acqua ed energia nei vivai, di Manuel Cai e Stefano Zambon

Si contenderanno vari premi :

- Trofeo EYE Pistoia Migliore Idea di Impresa 2020

- Percorso di mentoring con ARTES di 20 ore per provare a sviluppare l’idea di impresa

-1000 euro come primo finanziamento al momento della costituzione di impresa e dopo aver presentato un business plan professionale

- il libro “Elevator Pitch Manuale per Startup - Come fare una presentazione efficace di un progetto a potenziali investitori”

- Un regalo offerto dalle aziende sponsor di EYE

La giuria di esperti che selezionerà la migliore idea è composta da:

Alfredo Coltelli, Presidente di ARTES;

Davide Trane, Imprenditore e Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Nord;

Francesco Mati, Imprenditore di Mati Piante;

Daniel Pagliai, Imprenditore e Presidente dei Giovani Imprenditori di CNA Toscana Centro;

Valentina Maltagliati, Elevator Pitch Coach.

Se per Pistoia si tratta della prima edizione di Eye, il programma ha già ottenuto un grande successo da ormai 9 anni a Prato e poi a Firenze e Scandicci. È stato anche esportato in 8 Paesi europei.

Alcune delle idee sviluppate nelle passate edizioni, sono diventate realtà imprenditoriali di successo portate avanti da giovani imprenditori che oggi hanno 20-24 anni.

A Pistoia, Eye è realizzato dall'Associazione ARTES insieme all’ITS “Fedi-Fermi”, il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Nord, i Giovani Imprenditori di CNA Toscana Centro e le startup Awhy e OriOra.

A partire dal profilo ideale del giovane imprenditore europeo, i giovani pistoiesi hanno seguito un programma di formazione in 12 step che li ha condotti a sviluppare, lavorando in team, le loro idee di impresa con a disposizione un programma di mentoring con imprenditori e professionisti e hanno utilizzato la piattaforma online di blended learning e networking www.eyee.eu nata dalla sperimentazione all’interno del progetto europeo EYEE Erasmus + che ha coinvolto 9 partner in Italia, Germania, Francia, Gran Bretagna, Austria, Belgio, Polonia e Romania.

Soddisfatto del progetto il preside dell’ITS “Fedi- Fermi” Paolo Bernardi: “Le attività di Eye hanno suscitato negli studenti le migliori energie di creatività. Con questo entusiasmo che li ha portati a competere in inventiva, i nostri giovani pongono le basi per la costruzione di un proficuo e ampiamente soddisfacente percorso di piena crescita umana e professionale, che deve basarsi su un solido fondamento sia di competenze che di valori. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile l'ideazione e lo svolgimento di questo percorso così formativo, in primis l'associazione ARTES, nonché tutti gli studenti per il giusto spirito con cui hanno partecipato”.

"La prima edizione di EYE Pistoia – sottolinea il presidente di ARTES Alfredo Coltelli – si è dovuta confrontare con una pandemia, il lockdown, la didattica a distanza. Eppure gli studenti del Fedi-Fermi hanno comunque portato a termine con grande entusiasmo il loro percorso formativo e domani, quando presenteranno le loro idee, sono certo che ci stupiranno per l'originalità, la freschezza e la visione delle loro proposte".

