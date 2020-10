Firenze, Fratelli d'Italia: "La chiusura delle palestre e delle piscine è un'ingiustizia"

"Ci sono riusciti. Sono riusciti a scrivere la parola “stop” all’attività di palestre e piscine, almeno fino al 24 novembre, ma siamo certi che questa serrata non sia definitiva per tutte le realtà come le nostre? Hanno costretto gli operatori ad una primavera senza lavorare e ad un’estate di dubbi e corse frenetiche al recepimento di ogni nuovo protocollo, creando paure negli iscritti per il termine di una settimana concesso con il DPCM del 18 ottobre.

Arriviamo a venerdì 23 ottobre quando il Ministro Spadafora annuncia con soddisfazione che nelle palestre si tengono comportamenti virtuosi e che non subiranno ulteriori limitazioni, notizia quest’ultima appresa con gioia sia dai gestori che dagli atleti. L’ennesima illusione e l’ennesima delusione proveniente dal Governo centrale ci porta in dote soltanto rabbia e paura per un futuro che ci vogliono togliere.

Perciò oggi i consiglieri di quartiere di Fratelli d'italia (Sollazzo, Ranieri, Cabrele e Masi) parteciperanno alle ore 17 in viale Manfredo Fanti 83 ad un sit-in di protesta con i proprietari e i lavoratori delle palestre".

Fonte: Ufficio Stampa