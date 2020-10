Altro fungo porcino 'super' da 3,5 kg trovato sul Montalbano

È tempo di funghi nell'Empolese Valdelsa, e che funghi. Dopo la notizia del porcino da record di domenica 25 ottobre eccone un'altra quasi ventiquattro ore dopo. Protagonista è un empolese di Villanuova, il 32enne Luca Bacciarelli, che però di professione fa altro visto che è un idraulico. Fungaiolo doc, passione trasmessa dal padre, ha trovato un porcino da tre chili e mezzo e venticinque centimetri di diametro.

Sono numeri che fanno impallidire i fungaioli 'novellini', roba da professionisti del settore. Bacciarelli lo ha trovato nei boschi sopra Empoli - e non chiedetegli dove, perché sono domande che non si fanno.

Non è da tutti trovare un porcino da tre chili e mezzo, è normale che Bacciarelli sia contento e possa ventarsene con amici e colleghi: "Amo far funghi, siamo tre-quattro amici che giriamo pure fuori provincia per farli. Un fungo così grande però non lo avevo mai trovato, è una soddisfazione bella grossa".