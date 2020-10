Raffaello, il Papa dei Medici torna a Firenze

Le analisi diagnostiche effettuate all'Opificio delle Pietre Dure durante il restauro del dipinto hanno provato oltre ogni ombra di dubbio che le figure dei cardinali che affiancano Leone X non furono aggiunte in un secondo momento, ma sono autografe dell’artista urbinate.

COVID: DIRETTORE UFFIZI, ORA GALLERIA SEMIDESERTA, NEL WEEKEND 2000 PERSONE A GIORNO

"Ma è occasione per vedere opere d'arte in tutta tranquillità e a distanza da altre persone, musei hanno ruolo importante anche con pochi visitatori".

"Adesso in Galleria abbiamo molte meno persone, anche rispetto a poche settimane fa.

"I musei - conclude il direttore - anche con pochi visitatori svolgono un ruolo importante, non solo come insegnamento e apprendimento, ma anche per il forte valore emotivo e identitario delle opere d'arte".