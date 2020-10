I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti per uno scontro frontale avvenuto tra due autovetture, nel Comune di Bucine, in località Levane, sulla SR 69. Due i feriti presi in carico dai sanitari e per uno dei quali la squadra ha collaborato con il personale del 118, intervenuto con 2 ambulanze e con l'automedica, per stabilizzarlo sulla spinale. Sul posto anche i Carabinieri.