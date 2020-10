Tamponi drive through a Prato, non chiamare la Misericordia: il referto è online

Presso la Misericordia di Prato da alcuni giorni si possono effettuare i tamponi attraverso la modalità drive through. Si tratta di una attività svolta nella sede operativa di via Galcianese per conto dell’Asl. Per questo motivo la Misericordia ricorda a tutti gli utenti del servizio che i referti degli esami sono comunicati dalla stessa Asl.

L’Arciconfraternita ospita soltanto lo svolgimento dei test nel proprio piazzale e non ha altri compiti al riguardo. Si invitano i cittadini a non chiamare il numero della Misericordia per avere questo tipo di informazioni, altrimenti si rischia di intasare le linee telefoniche.

Per consultare il proprio referto è possibile accedere, previa registrazione, al portale regionale https://referticovid.sanita.toscana.it.

Fonte: Misericordia di Prato - Ufficio Stampa