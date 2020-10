Altri 6 residenti positivi nella RSA Villa Serena di Montaione, positiva anche una alunna della scuola primaria

Altri 6 residenti positivi con sintomi nella RSA Villa Serena di Montaione. Ad annunciarlo è il sindaco Paolo Pomponi. Con questi nuovi casi il totale dei positivi fra gli anziani sale a 38. Il sindaco spiega anche di due nuovi casi positivi nel Comune, una collegabile ad un caso precedente, per un totale di 13 casi. Uno dei due nuovi casi è una studente della scuola primaria, motivo per cui la classe è stata messa in quarantena.

"Purtroppo non si può certamente definire una "bella" giornata per la nostra comunità - ha scritto il sindaco su facebook - Mi sia consentito di manifestare la grande amarezza che ormai da giorni mi attanaglia. Ma ancor piu alla fine di una giornata come questa ti senti inerme, impotente e confesso ti prende un attimo, anche due, di sconforto. Poi pensi che bisogna reagire, bisogna sostenere chi combatte in prima linea. Pensi che devi dare l'esempio, trasmettere fiducia. Ti auguri di essere all'altezza, almeno di raggiungere la sufficienza. Pensi che lo devi ai tuoi cittadini, ai positivi, in particolare agli anziani di Villa Serena, alcuni stanno male, agli operatori della casa di riposo per l'ecomiabile lavoro che stanno facendo. Pensi che lo devi a chi da giorni senti tante volte nelle 24 ore, i miei dipendenti comunali (oggi mi permetto una menzione speciale per uno di loro, perché se lo merita per sopportarmi a tutte le ore, grazie Emanuele!!), la mia Giunta, la Direttrice di Villa Serena".