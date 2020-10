Borracce distribuite nelle scuole di Lastra a Signa

L’emergenza sanitaria in corso non ferma il progetto “L’acqua del Sindaco arriva nelle scuole”. E’ in corso in questi giorni la consegna sul territorio dei 45 Comuni dove Publiacqua gestisce il servizio idrico integrato delle borracce ai bambini di prima elementare. Uno dei Comuni interessati, come già lo scorso anno, è Lastra a Signa che questa mattina ha appunto viste consegnate le borracce ai neo studenti.

I NUMERI DEL PROGETTO

Per l’anno scolastico in corso Publiacqua ha distribuito a Lastra a Signa 185 nuove borracce dotate del tappo tradizionale ma anche di un tappo antigoccia. Queste vanno ad aggiungersi alle borracce donate l’anno passato (ovvero 185 alle classi prime delle primarie grazie all’investimento di Publiacqua e 1.345 finanziate dal Comune che aveva voluto estendere il progetto a tutte le altre classi delle primarie e agli studenti della scuola secondaria di primo grado) e complessivamente oltre 13.000 ai nuovi studenti di prima elementare del territorio dei 45 Comuni dove Publiacqua gestisce il servizio idrico integrato ed a quelle che gli altri Comuni del territorio stanno anch’essi distribuendo per l’anno scolastico in corso come prezioso supporto agli studenti, alle famiglie ed alle scuole stesse in un 2020 complicatissimo.

“Anche quest’anno - ha sottolineato il sindaco Angela Bagni- prosegue il progetto educativo lanciato da Publiacqua, che ringraziamo, con l’obiettivo di favorire la diminuzione dell’utilizzo della plastica nelle scuole, una pratica che deve partire necessariamente dalle giovani generazioni, un messaggio mirato al rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema. In questo particolare momento storico diventa ancora più fondamentale parlare di quanto le nostre azioni possano incidere a livello di impatto ambientale”.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa