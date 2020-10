CamminAfa, non si ferma l'attività motoria dell'Empolese Valdelsa

In conseguenza delle nuove restrizioni imposte dall’ultimo decreto del 25 ottobre i corsi all’interno di palestre e locali sono stati vietati. Continuare a fare attività motoria, tuttavia, è possibile. Il comitato Uisp Empoli Valdelsa Aps ha studiato un programma di appuntamenti all’aperto, dal titolo appunto “CamminAfa”, che permetterà di rispettare le nuove misure in vigore fino al 24 novembre prossimo e darà la possibilità a tutti di muoversi insieme agli altri, seguendo le indicazioni di operatori esperti e formati.

Quella proposta con “CamminAfa” è una ginnastica in movimento. I partecipanti, previa prenotazione in ottemperanza ai protocolli anti-Covid, si ritroveranno in uno dei diversi punti indicati nel programma e si muoveranno in cammino attraverso percorsi pedonali, alternando attività aerobica a sessioni di esercizi classici dell’Attività fisica adattata. Le attività saranno guidate e condotte da uno dei nostri operatori e per partecipare non sarà necessario il certificato medico.

Il programma prevede tre punti di partenza a Empoli, Sovigliana e Montelupo e diversi orari di svolgimento.

A Empoli il luogo di ritrovo è il palasport Aramini in via delle Olimpiadi. Le lezioni si terranno il lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 10.30 e il martedì e giovedì dalle 14.45 alle 15.45.

A Sovigliana il ritrovo è al circolo Arci di viale Togliatti il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 10.30.

A Montelupo, invece, ritrovo al parco dell’Ambrogiana il lunedì e il mercoledì dalle 9.30 alle 10.30.

Per permettere la partecipazione di tutti è stata stabilita una quota minima di 15 euro al mese (oltre all’iscrizione annuale con tessera associativa di 12 euro), che darà la possibilità di prendere parte anche a più lezioni settimanali. Per iscriversi è possibile rivolgersi direttamente ai nostri uffici nella sede del comitato di via XI Febbraio 28 a Empoli oppure compilare il modulo scaricabile dal sito www.uisp.it/empoli e pagare la quota di partecipazione attraverso bollettino postale (C/C 18920504 intestato a “Uisp Comitato Empoli Valdelsa”, specificando corso e mese nella causale) o bonifico bancario (Iban: IBAN: IT09 W084 2537 8300 0003 0217590). Una volta effettuata l’iscrizione sarà necessario prenotarsi alle lezioni telefonando al numero 0571/711533, inviando una mail a empolivaldelsa@uisp.it oppure un messaggio al numero 335/1533013.

Fonte: Uisp Empoli Valdelsa