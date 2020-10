Centro di accoglienza a Badia a Elmi, Lega sul piede di guerra a Gambassi Terme

Nel Consiglio comunale di Gambassi Terme di ieri, 26 ottobre, il capogruppo della Lega e del Centrodestra Marco Manuelli ha espresso forti perplessità sulla quasi certa realizzazione di un centro di accoglienza per richiedenti asilo nell'ex albergo - ristorante Latini nella frazione di Badia A Elmi, località La Steccaia, nel Comune di San Gimignano (SI), a poche centinaia di metri dal Comune di Certaldo ma, da sottolineare per l'Amministratore gambassino, a poca distanza dalla frazione di Badia a Cerreto nel Comune termale

La decisione è di competenza della Prefettura di Siena per cui i Sindaci interessati si sono lamentati di non essere stati adeguatamente coinvolti.

Su questo argomento chiosa anche il Consigliere Nazionale ANCI del Carroccio, Marco Cordone, per oltre 15 anni consigliere comunale della cittadina termale e collaboratore del Gruppo consiliare, evidenziando il fatto che "certe decisioni non dovrebbero essere prese sulla testa della gente, ma dovrebbero scaturire da un adeguato confronto con gli Enti locali interessati, perchè realizzare un centro di accoglienza sul territorio non è così semplice come qualcuno può pensare, con tutto quello che comporta in termini di dinamiche sociali".